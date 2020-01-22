Arnavutköy'de market önüne bırakılan patlayıcı böyle patladı - Son Dakika
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Arnavutköy'de market önüne bırakılan patlayıcı böyle patladı

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'DE MARKET ÖNÜNE BIRAKILAN PATLAYICI BÖYLE PATLADI (toplu görüntü)Haber: Taylan ERGÜN /İSTANBUL,(DHA)Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı bırakıldı.

ARNAVUTKÖY'DE MARKET ÖNÜNE BIRAKILAN PATLAYICI BÖYLE PATLADI (toplu görüntü)

Haber: Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı bırakıldı. Meydana gelen patlama sonucu ölen yada yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısından koşarak gelen kişi, el yapımı patlayıcıyı marketin önüne bırakıyor. Şüpheli kaçarken patlayıcı birkaç saniye sonra infilak ediyor.

Arnavutköy'de market önüne bırakılan patlayıcı böyle patladı

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:20 Kaynak: DHA
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