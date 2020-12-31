Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı - Son Dakika

Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı

31.12.2020 04:12

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir markete, el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenlendi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir markete, el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iş yerinde yangın meydana geldi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tepealtı Sokak üzerinde bulunan bir markete, kimliği belirsiz şahıslar tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sonucu iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği iş yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı

Saldırı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak At spermi satışına başlayan Thomas Müller, yılda 5 milyon TL kazanacak         
21:23
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 04:23:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei