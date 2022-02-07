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Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada

07.02.2022 10:31

Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi.

Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL Arnavutköy'de bulunan bir markette sıklıkla yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Hırsızlık anları ve çalışanların şahıslara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette sürekli yaşanan hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarda markette çalışan kasiyerlerin dikkati üzerine yakalanan şahıslar iddiaya göre önce yaşananları inkar etti, ürünler üzerinden çıkınca soyunmaya başladı. Markette yaşananlar ve çalışanların zanlılara müdahale ettiği o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada
Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada
Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada
Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada

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Hırsızlık, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de marketteki hırsızlık olayları çalışanları bezdirdi... Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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