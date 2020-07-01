Arnavutköy'de maske cezasına kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de denetimler sırasında maske takmadığı için ceza yazılan belediye çalışanı olduğunu söyleyen kişi üzerindeki kıyafeti çıkararak polislere tepki gösterdi.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş denetimlerinde vatandaşların maske takıp takmadıklarını da kontrol etti. Denetimlerde maskesiz olduğu için 900 lira ceza yiyen kişi polise tepki gösterdi. Belediyede işçi olarak çalıştığını söyleyen kişi, tepkisini üzerindeki kıyafeti çıkararak gösterdi.
Arnavutköy Fatih Caddesi üzerindeki denetimlerde vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları görülürken, maske takmayan sürücü ve yolculara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası verildi.