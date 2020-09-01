ARNAVUTKÖY'DE MASKE TAKMAYAN KASİYERİN MÜŞTERİYLE TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE MASKE TAKMAYAN KASİYERİN MÜŞTERİYLE TARTIŞMASI KAMERADA

Arnavutköy'de, maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı.

ARNAVUTKÖY'DE MASKE TAKMAYAN KASİYERİN MÜŞTERİYLE TARTIŞMASI KAMERADA, System.String[]

Arnavutköy'de, maskesini çenesinin altına takan kasiyer, kendisini uyaran müşteriyle tartıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de yaşanan olayda koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, bir müşteri ile tartıştı. Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi. Kendisini uyaran vatandaşlara kulak asmayan kasiyer daha sonra kendisini görüntüleyen bir müşteriye "Bas git" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE MASKE TAKMAYAN KASİYERİN MÜŞTERİYLE TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika

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