Arnavutköy'de maske üretim fabrikası kuruldu - Son Dakika

HADIMKÖY'de maske üretimi yapılan fabrika kuruldu. Fabrikanın günlük 2 buçuk milyon adet maske üretim kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Öte yandan fabrikada üretilen maskelerin yüzde 50'sinin devlete hibe edileceği öğrenildi.

Arnavutköy, Hadımköy'de günlük 2 buçuk milyon üretim kapasitesine sahip maske fabrikası kuruldu. Fabrikanın kurucusu Uğur Akkuş, "Sektörde yatırımları inceleyen bir grubuz, koronavirüs Türkiye'de görüldükten sonra biz holding olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Koronavirüsün yayılmasının önüne geçen en büyük koruyucu unsurlardan bir tanesinin maske olduğunu gördük. Maskeye olan talebi ve ihtiyacı gördükten sonra holding olarak maske üretmeye karar verdik, 25 kişilik bir Ar-Ge ekibi kurarak özel korunaklı bir yerde ikamet ettirerek gece gündüz çalışarak böyle bir tesis kurma kararı aldık. " dedi.

Fabrikayı 28 günde kurduklarını belirten Akkuş, "Burada 10 tane makine yerli ve milli üretimdir. Makineler günde 2 buçuk milyon adet maske üretimi yapıyor. 10 bin metrekare kapalı alanımız var. Toplamda 3 faz olarak planladık. 1. fazımızda 50 makine, 2. fazımızda 100 makine ve 3. fazımızda tam kapasite olarak 200 makineyle 1 günde biz 50 milyon adet maske üretimi kapasitesine ulaşabileceğiz." diye konuştu.

El değmeden, nano kumaşla, ultrasonik ve yüzde yüz yerli ve milli maske ürettiklerini ifade eden Akkuş, "Cumhurbaşkanımızın milli dayanışma kampanyasını başlatmasının ardından biz de Türk yatırımcı ve girişimciler olarak ne yapabiliriz diye çalışmaya başladık. Biz şu an ürettiğimiz her ürünün bir tanesini Devlet Malzeme Ofisine hibe ediyoruz, diğerini de ihraç ediyoruz. Şu an talep çok yüksek. Yurtdışından Amerika, İsveç Bahreyn gibi ülkeler bizim dış ticaret müsteşarlığımız aracılığıyla bize maske talep etmekte. Tam kapasite ile üretime geçtiğimizde 500 kişiye istihdam sağlayacağız" şeklinde konuştu.

- İstanbul