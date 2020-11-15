Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim - Son Dakika

Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim

15.11.2020 15:46
Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim, System.String[]

ARNAVUTKÖY Tayakadın mesire alanında jandarma ekipleri tarafından koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

ARNAVUTKÖY  Tayakadın mesire alanında jandarma ekipleri tarafından koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, artan vaka sayılarının ardından koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Arnavutköy Tayakadın mesire alanında yapılan denetimlerinde, vatandaşlara maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca ateş yakan vatandaşlara mesire alanından ayrılmadan önce ateşlerini tamamıyla söndürmüş olmaları hatırlatıldı.

"SOSYAL MESAFEMİZİ KORUYORUZ"Arkadaşlarıyla mesire alanına gelen Çağrı Söğüt, "Felekten bir gün çalmak için buraya geldik. Tatil yapalım istedik. Malum pazar, sosyal mesafemizi koruyoruz. Maskemizi taktık. Mümkün oldukça dikkat etmeye çalışıyoruz. Denetimlerin olmasını ve devamlı yapılmasını tavsiye ederim, iyi bir şey" şeklinde konuştu. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, "Mümkün oldukça kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. Burayı daha önceden de biliyoruz. Kalabalık olabilecek zamanlarda gelmemeye çalışıyoruz. Geldiğimizde de sürekli maske ve mesafemize dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ailesiyle gelen Sadi Çatalkaya ise, "Jandarmamız burada denetimler yapıyor. Koronavirüs hakkında ve mesafe hakkında denetimler yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


- İstanbul
Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim
Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim
Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim
Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim
Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim
Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim

Koronavirüs, Arnavutköy, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de mesire alanlarında denetim - Son Dakika


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