Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

19.10.2022 01:21

Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı Arnavutköy'deki feci kazada ölen ve yaralananların kimlik bilgileri ortaya çıktı Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.

Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Arnavutköy'deki feci kazada ölen ve yaralananların kimlik bilgileri ortaya çıktı

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki otomobilin karıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Kazadan yaralı kurtulan 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Utku Muharrem Kerman idaresindeki 14 EK 334 plakalı araç, makas atarak yolda ilerlediği sırada ters istikamete geçerek, Ekrem Genç idaresindeki 34 BTM 59 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, 34 BTM 59 plakalı aracın sürücüsü Ekrem Genç ile Utku Agocuk hayatını kaybetti. 34 BTM 59 plakalı araçta bulunan Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç, Yeter Genç ile 14 EK 334 plakalı araçta bulunan sürücü Utku Muharrem Kerman ve Ahmet Doğan'ın tedavisi kaldırıldıkları hastanede sürüyor

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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