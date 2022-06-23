Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

23.06.2022 13:37

Arnavutköy'de 3 minibüsün karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Arnavutköy'de 3 minibüsün karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Yassıören Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki Muhammed Furkan Kindaş yönetimindeki 34 LK 5954 plakalı minibüs ile Ramazan Doğru'nun kullandığı 34 NA 3844 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kindaş yönetimindeki minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada caddede ilerleyen bir başka minibüs daha kazaya karıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Kindaş ve Doğru, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafik akışına kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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