Arnavutköy'de mıcır yüklü hafriyat kamyonu tarlaya devrildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de mıcır yüklü hafriyat kamyonu tarlaya devrildi

07.04.2022 08:49
Arnavutköy'de mıcır yüklü hafriyat kamyonu tarlaya devrildi

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu, tarlaya girerek devrildi.

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu, tarlaya girerek devrildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. Fatih Caddesi'nde 34 UL 8019 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Tarlaya giren kamyon, devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin yardımıyla kamyondan şoför, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyon, çekici yardımıyla tarladan çıkarıldı.


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Kaynak: DHA

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