Üye Girişi
Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti - Son Dakika

Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti

18.02.2022 09:00
Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti

Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti.

Arnavutköy'de beton mikseri kullanıcı, kalan betonu sokak arasında yola dökerek yoluna devam etti. Sürücünün yola beton döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy Mutafa Kemal Paşa Mahallesi'nde seyir halinde olan bir beton mikseri içerisinde kalan betonu sokağın ortasına boşaltıp yoluna devam etti. Mikserin betonu boşalttığı anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken dökülen beton sonrasında sokak adeta kullanılamaz duruma geldi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Kemal Paşa Mahallesi, Beton Mikseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:47 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Cemre öğrendiği sırrı Fırat'a açıklayabilecek mi?
08:26 Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı
08:22 Seçime bir kala gözler onlarda! 5 araştırma şirketine göre hangi parti, kaç oy alacak?
08:15 Eşini öldüren polis memuruna indirim uygulanmaksızın müebbet cezası verildi
08:15 Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak?
08:12 Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında çatışma alevlendi
08:03 18 Şubat 2022 hava durumu: Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükseliyor!
08:03 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Güncel altın kuru!
08:01 Tarkan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Bir yorum da Şahan Gökbakar'dan geldi: Sanatçının hislerini sorgulamayın
07:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezası artırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:06:17. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de mikserde kalan betonu yola döküp devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement