Arnavutköy'de minibüs ata çarptı - Son Dakika

Arnavutköy'de minibüs ata çarptı

13.01.2021 08:49

Arnavutköy'de gece saatlerinde minibüs yoldan geçen ata çarptı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde minibüs yoldan geçen ata çarptı. Dakikalarca caddenin ortasında can çekişen atın üstün vatandaşlar battaniye örttü.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesinde seyir halinde olan bir minibüs iddiaya göre, önüne birden atlayan at sürüsünü fark etmedi. Atları fark etmeyen sürücü, direksiyonu kırarak manevra yaptı. Manevra yapan sürücü yağışlı havanın da etkisiyle duramayarak atlardan birine çarptı. Minibüsün çarptığı at dakikalarca cadde ortasında can çekişti. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yaralanan at için belediye ekiplerinden yardım istendi.

ÜŞÜMESİN DİYE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Minibüsün çarpmasıyla yaralanan ve hareket edemeyen atın yağıştan ve soğuk havadan etkilendiğini fark eden vatandaşlar, evlerinden battaniye getirerek atın üstüne örttü. Ekipler gelene kadar battaniye ile sıcak tutulmaya çalışan başıboş at ekiplerin müdahalesi üzerine tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.

(Batuhan Toprak/İHA)

Arnavutköy'de minibüs ata çarptı
Arnavutköy'de minibüs ata çarptı
Arnavutköy'de minibüs ata çarptı
Arnavutköy'de minibüs ata çarptı

Minibüs, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de minibüs ata çarptı - Son Dakika


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