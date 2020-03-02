Arnavutköy'de minibüs yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de minibüs yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de minibüs yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Taylan Ergün İstanbul DHAArnavutköy'de yolcu minibüsünün çarptığı 3 yayadan biri feci şekilde can verdi.

Taylan Ergün İstanbul DHA

Arnavutköy'de yolcu minibüsünün çarptığı 3 yayadan biri feci şekilde can verdi. Kazada diğer 2 yaya ile minibüsün şoförü yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, hayatını kaybeden kişiyi çevredekiler, kriko yardımıyla kaldırdıkları minibüsün altından çıkardı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yayadan geriye olay yerindeki ayakkabıları kaldı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında, Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 M 1043 plakalı minibüs, Arnavutköy yönüne doğru seyir halindeyken, araçlarını park ederek yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu minibüsünün altında kalan ve bir süre sürüklenen İlkay Alagöz, feci şekilde can verdi. Önce 3 yayaya çarpan minibüs daha sonra yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Minibüsün çarptığı Erhan Bağrıyanık ile adı öğrenilemeyen bir kişi ile minibüs şoförü Hüseyin Şişman yaralandı.

Can pazarının yaşandığı kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs altında sıkışan İlkay Alagöz'ü kurtarmak için ise vatandaşlar kriko kullandı. Kriko ile minibüsü havaya kaldıran vatandaşlar, Alagöz'ü sıkıştığı minibüsün altından çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Alagöz'ü Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alagöz'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer 3 yaralının da Sultangazi Haseki Hastanesi ve Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan minibüs ve minibüsün çarptığı otomobil çekicilerle kaldırıldı.

Arnavutköy'de minibüs yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı

Arnavutköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar Euro göndereceğiz" diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:38:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de minibüs yayalara çarptı 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]