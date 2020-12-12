Arnavutköy'de minibüse çarpmamak isterken takla attı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de, sürücüsünün bir anda önüne çıkan minibüse çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, refüje çarparak takla attı. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Selman Sacid Ertürk 34 ANM 429 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, sokak arasından caddeye çıkan minibüsü son anda fark etti. Selman Sacid Ertürk, minibüse çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşlar aracın ön camını kırıp Ertürk'ü yaralı olarak çıkarttı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Selman Sacid Ertürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.