Arnavutköy'de bir garip hırsızlık: Önce modeline baktı sonra çaldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de bir garip hırsızlık: Önce modeline baktı sonra çaldı

31.03.2023 10:26

Arnavutköy'de bir garip hırsızlık: Önce modeline baktı sonra çaldı Arnavutköy'de bir binaya giren şahıs, kapı önlerinde duran ayakkabılardan beğendiklerini seçerek çaldı.

Arnavutköy'de bir garip hırsızlık: Önce modeline baktı sonra çaldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binaya giren şahıs, kapı önlerinde duran ayakkabılardan beğendiklerini seçerek çaldı. Hırsız apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken görüntülerde binaya giren hırsızın bazı modelleri geri koyduğu beğendiklerini ise çaldığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz akşam Arnavutköy Merkez Mahallesi Türker Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir binaya giren hırsız katları dolaşarak kapı önlerinde duran ayakkabılardan beğendiği ve pahalı bulduğu ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı apartmandaki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, görüntülerde kişinin ayakkabıların marka ve modeline baktığı beğenmediklerini geri bıraktığı beğendiklerini ise aldığı görülüyor.

"Ayakkabıları seçip, numaralarına ve kalitesine bakıyor"

Apartmanda yaşayan Erkan Yıldızhan, "Akşam iftar saatlerindeyken 2 kişi

Sokakta dolaşıyor birkaç apartmana baktıktan sonra buraya da giriyorlar. İçeride bulunan ayakkabılarda 4 çift çalıyor ve çıkıyor. Burada zaman zaman asılı elbiseleri de çalıyorlar bu bizi artık tedirgin etmeye başladı sonuçta çoluğumuz çocuğumuz oynuyor buralarda. Bize denk gelse daha kötü şeyler olabilir birde ayakkabıları seçiyor numaralarına bakıyor kaliteli olanları alıyor ve kendi apartmanına giriyormuş gibi rahat" dedi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de bir garip hırsızlık: Önce modeline baktı sonra çaldı - Son Dakika


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