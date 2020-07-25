Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. - Son Dakika
Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi.
Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi.
Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken yara
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25.07.2020 19:22:53. #1.13#
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