Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. - Son Dakika

Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi.

Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi.

Arnavutköy'de motor tesisatı yapan bir iş yerinin havalandırma kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı kameralara yansıyan olayda iş yerindeki 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edilirken yara

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:41

Kaynak: İHA

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