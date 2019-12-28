ARNAVUTKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

6 saat önce

Taylan Ergün / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, otomobile çarpan motosikletli başını otomobilin arka camına çarparak yaralandı.

ARNAVUTKÖY'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA, System.String[]

Taylan Ergün/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, otomobile çarpan motosikletli başını otomobilin arka camına çarparak yaralandı. Kaza anı otomobilin bagajında bulunan araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abali, 34 MM 2003 plakalı motosikletiyle yolda ilerlerken Feyzullah Alparslan'ın kullandığı 34 KT 6865 plakalı otomobile arkadan çarptı. Ahmet Abali, başını otomobilin bagaj camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kaza sonrası Suriyeli Abali, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yüzünde ve başında kesikler oluşan Ahmet Abali, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Abali'nin kaza anında kask kullanmadığı görüldü. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Abdullah Gül Caddesi'nde seyir halindeyken kasise geldiğinde yavaşladığını söyleyen otomobil sürücüsü Feyzullah Alparslan, "Tümseğe gelince mecburen hızımı kestim, zaten yavaş gidiyordum. Aracımın bagajında bulunan araç kamerasından da görüleceği üzere yavaşladığımı fark etmeyen motosikletli arkadaş arkadan aracıma çarptı. Bagaj camına kafasını vurdu, bagaj camı kırıldı, motosikletli de hafif şekilde yaralandı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Araç kamerasından kaza anı

AKTÜEL

-Yaralı motosiklet sürücüsü

-Ambulansın gidişi

-Otomobil sürücüsü ile röp.

-Genel ve detay görüntüler


Arnavutköy, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:03 Kaynak: DHA
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