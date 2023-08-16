Arnavutköy'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:40

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Murat Vermez ve Nazlı Yolcu'nun kazadan önceki son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkadaşlarını çektiği görülüyor.

ARNAVUTKÖY'de cumartesi günü meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Murat Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu'nun kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Pirinççi yolunda bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen arkadaşlarını çektiği görülüyor.

Sultangazi Kent Ormanı'nda 12 Ağustos Cumartesi günü bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, Pirinççi Mahallesi mevkiinde zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Vermez ve Yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletli grubun kaza öncesi son görüntüleri Pirinççi Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayatını kaybeden Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen motosikletli arkadaşlarının görüntüsünü çektiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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