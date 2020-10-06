Arnavutköy'de motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy 'de motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30'da Arnavutköy Haraççı Muayene İstasyonu girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TC 8273 plakalı otomobil ile üzerinde plaka bulunmayan bir motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"CANLARIN YANMASINDAN SIKILDIK BURADA"Kazanın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Hakan Genç, "Biz burada her hafta aynı problemlerle karşılaşmaya hazırlandık artık. Biz burada ilçe belediyesine, il belediyesine ve valiliğe dilekçelerde bulunduk ancak kimse dikkate almadı. Vatandaş burada çok mağdur oluyor gerçekten biz canların yanmasından sıkıldık burada. Resmen kelle koltukta yolculuk yapılıyor bu yolda, herhangi bir set olmadığı ve ışık olmadığı için çok suratlı gelen araçlar da oluyor. Buna bir an önce bir çare bulunması lazım artık" dedi.

- İstanbul