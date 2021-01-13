Arnavutköy'de motosikletle minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de motosikletle minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Arnavutköy\'de motosikletle minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
Son Güncelleme: 13.01.2021 10:13

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de motosikletle minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Taylan ERGÜN/  ARNAVUTKÖY'de motosikletle minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9 Aralık günü Arnavutköy'de meydana geldi. Y.D. yönetimindeki minibüs ile Maşallah Sevin yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli kurye Maşallah Sevin metrelerce havaya uçtuktan sonra yol kenarına düştü. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kaza sonrası haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletli kurye, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"BİR KAĞIR PARÇASI GİBİ SAVRULDUM"

Bir dürümcüde motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Maşallah Sevin tedavisinin tamamlanıp taburcu olmasının ardından yaşadıklarını anlattı. "Bir kağıt parçası gibi metrelerce savruldum" diyen talihsiz motokurye Maşallah Sevin, müşterilerine dürüm siparişi götürmek için yola çıktığını belirterek şöyle konuştu: "Kaza anında fark ettiğim tek şey, bir anda ara sokaktan çıkan aracın sinyali oldu. O andan sonrası ise hayal meyal var. Yüzümde ciddi hasarlar var. Bir takım estetik operasyonlarla düzeleceğini umut ediyoruz. Kaza sonrası kamera görüntülerini izlediğimde şok oldum. Çünkü çarpışma anında 4-5 metre havalanarak uçan bir şeyin olduğunu görüyorum. Bir kağıt misali uçan şeyin ben olduğunu fark ettim sonra."

"MÜZİKLE UĞRAŞIYORDUM, HAYALLERİM VARDI"Müzikle ilgilenen Maşallah Sevinç, "Hayallerim vardı, umutlarım vardı ancak şu an psikolojim oldukça dağılmış durumda. Şu an sağlığımın eskisi gibi olmasını dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden." dedi. Motokurye olarak çalışmanın zorluklarını bildiğini söyleyen Sevinç, tüm motokuryeleri de bu ve benzeri kazalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de motosikletle minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de motosikletle minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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