Arnavutköy'de musluktan gelen balık kokusu vatandaşı canından bezdirdi! İddialar bir hayli üzücü

Arnavutköy İmrahor Mahallesi sakinleri musluktan akan sudan balık kokusu geldiği şikayetinde bulundu. Kaymakamlık inceleme sonrası, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır" mesajını yayınladı. İSKİ'den yapılan açıklamada ise deşarj işleminin tamamlandığı ifade edildi.

KAYMAKAMLIĞA ŞİKAYET YAĞDI

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde birçok kişi şebeke suyundan koku geldiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Artan şikayetler üzerine Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan uyarı yapıldı. Vatandaşların cep telefonuna gelen mesajlarda, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Vatandaşlar ise her geçen gün daha da kötüye giden içme suyunun durumuna isyan etti. İmrahor Mahallesi'nde oturanlar, sudan gelen kötü koku nedeniyle sağlıklarının tehlikede olduğunu ifade etti.

"VATANDAŞIN HABERİ YOK ZEHİRLENİYORLAR"

Yaklaşık 40 yıldır İmrahor Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap Yıldıran, "Ne ilgilenen, bakan, gelen, giden ne de kapımızı çalan var. Burada yalan dolan yok. Ayıp, misafirim gelse rezil oluyorum. Kim gelip buraya bakacak? Karaburun'daki suyu buraya akıtmışlar, vatandaşın haberi yok zehirleniyorlar. Su kokuyor, pis akıyor" dedi.

"HEPİMİZ ARITICI KULLANMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Osman Bayrak ise, "Çeşmelerimizden akan sular sağlıklı değil. Hepimiz arıtıcı kullanmak zorunda kalıyoruz. Sudan balık kokusu geliyor. Günler öncesi zaten şebekeye deniz suyu bağlandığını duymuştuk" ifadelerini kullandı. İmrahor Mahallesi'nde esnaf olan Sadık Gürkan de, "Balık kokusu, çamur kokusu, lağım kokusu gibi geliyor. Daha önce de oldu. Ana caddelerde su patlayınca ardından böyle su pis akıyor" diye konuştu.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada ise hafta sonu hatlardaki suyun deşarj işleminin tamamlandığı belirtildi.