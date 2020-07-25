ARNAVUTKÖY'DE MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU TELEFONU ÇALAN DİĞER MÜŞTERİ KAMERADA - Son Dakika

Taylan Ergün/ Arnavutköy'de bir iş yerine giren müşteri alışveriş yaptıktan sonra tezgahta cep telefonunu unuttu. Saniyeler sonra iş yerine gelen başka bir müşteri ise tezgahta unutulan cep telefonunu çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan oto yedek parça malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Aracı için bir parça almak üzere oto yedek parça dükkanına gelen bir kişi, alışveriş yaparken elindeki cep telefonunu tezgahın üzerine bıraktı. Vatandaş, alışverişini yaptıktan sonra telefonunu tezgahta unutarak iş yerinden ayrıldı. Telefonunu unutan müşterinin iş yerinden ayrılmasından saniyeler sonra başka bir müşteri dükkana girdi. Sipariş verdiği ürünü getirmek üzere tezgahtan ayrılan iş yeri çalışanının uzaklaşmasının hemen ardından tezgahtaki cep telefonunu fark eden müşteri bir anlık tereddüdün ardından el çabukluğu ile telefonu çaldı. Hırsılık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.