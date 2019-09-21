Arnavutköy'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri adli tıp'tan alındı
59 dakika önce
ARNAVUTKÖY'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:59 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemleri tamamlanan üvey baba Kadir Açıkalın (45) ve 13 yaşındaki Nazlıcan Aydın'ın cenazeleri yakınları tarafından Adıyaman'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Anne Kader Aydın (42) ve ağabey Serkan Aydın'ın (26) cenazelerinin ise Mersin'e götürüleceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
------------
-Cenazelerin çıkışı
-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü
-Genel ve detaylar
Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı Karısını baltayla öldüren adam atıyla kaçmaya çalışırken yakalandı Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü