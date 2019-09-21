Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri adli tıp'tan alındı
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Arnavutköy'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri adli tıp'tan alındı

44 dakika önce

ARNAVUTKÖY'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Arnavutköy'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri adli tıp'tan alındı, System.String[]

ARNAVUTKÖY'de öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda ki işlemleri tamamlanan üvey baba Kadir Açıkalın (45) ve 13 yaşındaki Nazlıcan Aydın'ın cenazeleri yakınları tarafından Adıyaman'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Anne Kader Aydın (42) ve ağabey Serkan Aydın'ın (26) cenazelerinin ise Mersin'e götürüleceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu, Adıyaman, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:11 Kaynak: DHA
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