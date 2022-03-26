Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI - Son Dakika
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Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI

26.03.2022 09:31

Son dakika gündem haberine göre ARNAVUTKÖY'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi.

ARNAVUTKÖY'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI
Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI - Son Dakika
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