İSTANBUL - Arnavutköy 'de iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi trafiğe kapattı. Onlarca kişinin karıştığı gerginlik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Arnavutköy'de onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi - Son Dakika

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