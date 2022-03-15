Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı

15.03.2022 16:17
Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı Arnavutköy'de önündeki otomobile çarptıktan sonra yola savurulan motosikletli yaralandı.

Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de önündeki otomobile çarptıktan sonra yola savurulan motosikletli yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.20 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir motosiklet sürücüsü durmayarak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de önündeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı - Son Dakika
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