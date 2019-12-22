ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (2) - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (2)

6 saat önce

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı.

ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (2), System.String[]

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan yandı. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangının, madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Hacımaşlı yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede oturanların dumanları görüp durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yükselen alevlere müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü. Ormanda 1 dönümlük alan yandı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yangının madde bağımlılarının yaktığı ateşin lodosun etkisiyle sıçramasıyla çıktığı üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yangından görüntüler

-Yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Detaylar


Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması: Daha gelen teklif yok Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Son Dakika Haberleri
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sarıkamış şehitleri" için paylaşım - Son Dakika
23:30 İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:30 İngiltere'de Noel kartında, Çin hapishanesinden "zorla çalıştırılma" mesajı çıktı - Son Dakika
23:28 Bursa'da sazlık alanda yangın - 4 - Son Dakika
23:28 Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 23:33:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ARNAVUTKÖY'DE ORMAN YANGIN (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]