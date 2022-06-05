Kaza saat 09.50'de Arnavutköy Fatih Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 LG 8354 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ormana düştü. Kazada otomobildeki 3 kişi hafif yaralanırken otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil de 2 saatin ardından çekici ile çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de ormana düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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