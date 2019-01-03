Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Ormanda Kaybolan Genç, Donmak Üzereyken Bulundu

Arnavutköy'de Ormanda Kaybolan Genç, Donmak Üzereyken Bulundu

1 saat önce

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde ormanlık alanda kaybolan bir genç, polis ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Arnavutköy'de Ormanda Kaybolan Genç, Donmak Üzereyken Bulundu, System.String[]

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde ormanlık alanda kaybolan bir genç, polis ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, saatlerce orman içerisinde seslenerek aradıkları genci donmak üzereyken buldu.

ORMANLIK ALANDA KAYBOLDU

Olay; dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan Ömer Başlantı isimli genç, Arnavutköy Devlet Hastanesi arkasındaki ormanlık alanda gezinmeye başladı. Bir süre sonra karanlığın da etkisiyle kaybolunca cep telefonuyla durumu polis ekiplerine bildirdi. Ormanlık alana gelen polis ekipleri kendisine ihbarda bulunan gence ulaşamayınca bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER SESLENEREK ARADI

Ekiplerin geniş alana yayılan çalışması saatlerce sürdü. Cep telefonunun şarjı bittiği düşünülen genç saatlerce çaresiz kurtarılmayı bekledi. AFAD ve polis ekipleri, kaybolan gençle iletişim kesilince çareyi ses yöntemiyle aramakta buldu. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına arama kurtarma köpeklerinde katılmasıyla ormanlık alan didik didik arandı. Uzun uğraşlar sonucu ormanlık alanda seslenilerek aranılan Ömer Başlantı soğuktan donmak üzereyken bulundu. Ekipler tarafından hastaneye götürülen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:18 Kaynak: İHA

İstanbul, AFAD, Polis, Arnavutköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Ormanda Kaybolan Genç Donmak Üzereyken Bulundu Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi

Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasına Çelişkili İfadeler Damga Vurdu Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:41:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Ormanda Kaybolan Genç, Donmak Üzereyken Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]