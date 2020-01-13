Arnavutköy'de ormanda vahşet battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ormanda vahşet battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Arnavutköy'de ormanda vahşet battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

6 saat önce

Mantar toplarken battaniyeye sarılı kadın cesedi buldular.

Mantar toplarken battaniyeye sarılı kadın cesedi buldular.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de ormanda mantar toplamaya çıkan iki arkadaş battaniyeye sarılı bölümü toprağa gömülü halde kadın cesedi buldu. Polisin ilk incelemelerinde 35-40 yaşlarındaki kadının öldürüldükten sonra, bir battaniyeye sarılarak Arnavutköy'de ormanlık alana gömüldüğü tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevindeyken 2 kişi polis aracını durdurdu. Gençler, polislere ormanlık alanda mantar toplarken, kazılı bir alan gördüklerini ve bu alanı elleriyle eşeleyip biraz açtıklarını söyledi. Battaniyeden kötü bir koku geldiğini fark edince korktuklarını ve battaniyenin üzerini tekrar kapattıklarını ifade eden 2 genç kaçarak ormandan uzaklaştıklarını belirtti. Yaşadıkları mahalleye döndüklerinde durumu arkadaşları ile paylaştıklarını ve polise durumu anlatmaları yönünde fikir aldıklarını söyledi.

Gençlerin tarif ettikleri yere giden polisler, koli bandı ile bantlanmış battaniye içinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Birkaç gün önce öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü, kadının 35-40 yaş arasında olduğu ve başına aldığı bir darbe sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından talihsiz kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının üstünden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Arnavutköy'de ormanda vahşet battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:57 Kaynak: DHA
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