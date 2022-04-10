Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu - Son Dakika
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Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

10.04.2022 22:23

Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu Ceset, mantar toplamaya gelen vatandaşlar tarafından fark edildi Arnavutköy'deki ormanlık bir alanda erkek cesedi bulundu.

Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

Ceset, mantar toplamaya gelen vatandaşlar tarafından fark edildi

İSTANBUL - Arnavutköy'deki ormanlık bir alanda erkek cesedi bulundu. 38 gün önce öldüğü tespit edilen ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi. Ekipler, olay yerindeki delilleri toplayarak emniyete götürürken, Kadir Sütçü'nün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu
Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu
Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

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Adli Tıp Kurumu, Boğazköy, Mantar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu - Son Dakika
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