ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU

10.04.2022 23:25

ARNAVUTKÖY'de Boğazköy yolu üzerindeki ormanlık alanda başından vurulmuş halde 38 günlük olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

ARNAVUTKÖY'de Boğazköy yolu üzerindeki ormanlık alanda başından vurulmuş halde 38 günlük olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Arnavutköy Boğazköy yolunda, saat 19.00 sıralarında, ormanlık alanda mantar toplayan bir grup ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 38 gündür ormanlık alanda olduğu belirlendi. Başından silahla vurulmuş şekilde bulunan cesedin Kadir Sütçü'ye ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında Annemin ölümünden sonra acısına katlanamıyorum yazılı not bulundu. İlk belirlemelere göre intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU
ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU
ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU
ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU

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Boğazköy, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU - Son Dakika
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