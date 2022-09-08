Yangın, saat 22.30 sıralarında Dursunköy Türkköşe mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.