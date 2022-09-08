İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

08.09.2022 00:26
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasından sonra söndürüldü.

ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasından sonra söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Dursunköy Türkköşe mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:15 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte Liverpool'un bozguna uğradığı gecenin tüm sonuçları...
00:11 Peş peşe zamların ardından motorinde bu kez indirim haberi geldi
23:56 Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu
23:55 Gaziantep'te vahşet! Babasını bıçakla öldürüp kendini astı
23:46 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı
23:42 Türkiye'nin yanı başında PKK'lı teröristlere eğitim! ABD'nin skandalları son bulmuyor
23:34 Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
23:34 Galatasaray için İstanbul'a gelen yıldız golcü Icardi ve ailesinin eğlenceli anları
23:21 Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 00:26:37. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement