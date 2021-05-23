Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu - Son Dakika

Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu

23.05.2021 11:10
Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu, System.String[]

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de hastanedeki mesailerinin ardından ormanlık alana giderek ot toplamak isteyen kadınlar yavru bir karaca buldu.

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de hastanedeki mesailerinin ardından ormanlık alana giderek ot toplamak isteyen kadınlar yavru bir karaca buldu. Ormandaki kadınları görünce kaçmayan ve bir ağacın dibinde bekleyen yavru karacayı alan kadınlar, köpek saldırısından korktukları için eve götürdüler.  Arnavutköy'deki polislere teslim edilen yavru karaca, haber verilmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yavru karacayı Polonezköy'de bulunan Geyik Üretim İstasyonu'ndaki bakım ve tedavisinin ardından tekrar doğaya salınmak üzere teslim aldı.

ORMANDA BİTKİ TOPLARKEN GÖRÜLDÜArnavutköy'de ot toplayan kadınlar, ormanlık alanda yavru bir karaca gördü. Kendilerini görünce kaçmayan yavru Karaca'nın yaralı olduğunu düşünen kadınlar, yavru Karaca'yı alarak evlerine götürdü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayarak yavru bir Karaca gördüklerini söyleyen kadınların ailesi, daha sonra yavru karacayı Arnavutköy'de uygulama noktasındaki polis ekiplerine teslim etti. SOKAK HAYVANLARININ SALDIRMASINDAN KORKTUKLARI İÇİN KARACAYI EVE GÖTÜRDÜLERAnnesinin iş çıkışı ormanlık alanda bitki toplamaya gittiği sırada bir ağacın dibinde yavru karacayı fark ettiğini söyleyen Cihan Karataş, "Yavru karacanın sokak köpeklerine yem olmasından korktuğu için de annem karacayı alıp eve getirdi. Evde nasıl besleneceğini bilmediğimiz ve büyük de cezası olduğunu öğrendiğimiz için Milli Parkları aradık. Şimdi de kendilerine teslim edeceğiz" dedi.Hastanede çalışan Hatice Bilgi, mesai çıkışı arkadaşları ile birlikte ormanlık alana, "dikenucuö denilen bitkiden toplamak için gittikleri sırada bir ağacın dibinde yavru karacayı fark ettiklerini söyledi. Yavru karacanın olası bir köpek saldırısına maruz kalmasından korktukları için karacayı alarak eve geldiklerini söyleyen Hatice Bilgi, "Nereye, nasıl teslim edeceğimizi bilmediğimiz için çok yeri aradık. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bir şekilde ulaştık. Veterinere sorduk, süt verin dediler. Biberonla süt verdik biz de" dedi. BAKIM VE TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAKArnavutköy'e gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karacayı teslim aldı. Karacanın bakım ve tedavilerinin yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaraları ile ilgilendiği karacaya kan çadırında görevli olan Genç Kızılay gönüllüleri ise veteriner ekipler olay yerine gelene kadar aldıkları süt ile karnını doyurdu.

Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu
Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu
Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu
Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu
Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Köpek, Tarım, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ormanlık alanda ot toplamaya gitti, yavru karaca buldu - Son Dakika


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