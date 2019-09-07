Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın
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Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktıArnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Arnavutköy Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
'de ormanlık alanda yangın çıktı
Arnavutköy Adnan Menderes
Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler kontrol altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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