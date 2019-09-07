Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın
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Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktıArnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:23 Kaynak: DHA
Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler kontrol altına alındı.
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