Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın

1 dakika önce

Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktıArnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın, System.String[]
Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru otlardan sıçrayan alevler daha sonra ormanlık araziye yayıldı. Yangını gören vatandaşların itfaiyeye haber vermesinin ardından ekipler yangına müdahale etti.  Kısa sürede alevler kontrol altına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaptılar
Fatih'te ahşap binada yangın Mardin'den gelen acı haberin ardından emniyet güçlerinden terör örgütüne operasyon Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 16:25:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]