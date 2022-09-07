Arnavutköy'de orman yangını - Son Dakika
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Arnavutköy'de orman yangını

07.09.2022 23:32
Arnavutköy'de orman yangını

Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı.

Arnavutköy'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Türkköşe mevkiindeki ormanlık alandı çıktı. Edinilen bilgiye göre, Türkköşe mevkiindeki ormanlık alandaki ağaçlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de orman yangını - Son Dakika

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