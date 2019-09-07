Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de ormanlık alanlık alanda yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Arnavutköy'de ormanlık alanlık alanda yangın

1 saat önce

Arnavutköy'de ormanlık alanlık alanda yangın Çıkan yangında itfaiye ekipleri seferber olduİSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de havalimanı yolu üzerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.

Arnavutköy'de ormanlık alanlık alanda yangın

Çıkan yangında itfaiye ekipleri seferber oldu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de havalimanı yolu üzerinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken bölgeye orman itfaiyesinden araçlar da sevk edildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzeri İstanbul Havalimanı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alan içerisinde kuru otlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman itfaiyesi de destek verdi

Havalimanı güzergahında meydana gelen yangına Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yer yer yanmaların sürdüğü yangında ekipler söndürme çalışmalarında zorluk çekti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları ardından soğutma çalışmalarına geçildi. İş makinelerinin da Jandarma ekipleri yangının meydana geldiği alanda çevre güvenliğini sağladı. Öte yandan Orman İtfaiyesine bağlı ekiplerde itfaiye ekiplerine destek verdi. Olay yerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çevrede bulunan bir su tankı da söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Arnavutköy, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt
Araştırma: beynimizden çok internete güveniyoruz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri açıkladı Şarkıcı Kibariye, eşinin borçları hakkındaki sorulara tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:09:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de ormanlık alanlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]