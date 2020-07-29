Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan fabrikaya doğru... - Son Dakika

Arnavutköy 'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan fabrikaya doğru ilerliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:45

Kaynak: İHA

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