Arnavutköy'de oto tamirhanesinde sahte içki üretmişler - Son Dakika
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Arnavutköy'de oto tamirhanesinde sahte içki üretmişler

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de sahte içki üretilen biri oto tamirhanesi iki iş yerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Arnavutköy'de oto tamirhanesinde sahte içki üretmişler, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de  sahte içki üretilen biri oto tamirhanesi  iki iş yerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca piyasaya sürülmeye hazır 6 bin 700 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde deterjan üretimi yapılan bir iş yerinde alkol damıtma cihazı olduğunu fark eden polis ekipleri, iş yerini izlemeye aldı. Titiz bir takip sonucu iş yerine giren çıkan araçları takip eden ekipler aynı iş yerindeki araçların farklı zamanlarda İslambey Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine malzeme götürdüğünü tespit etti. Her iki iş yerinde yapılan baskın sonucu deterjan imalatı yapılan ve oto tamirhanesi olarak kullanılan iş yerlerinde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

OTO TAMİRHANESİNDE SAHTE İÇKİ ÜRETİMİYapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 6 bin 700 kilogram sahte içki, alkol damıtımda kullanılan çeşitli büyüklüklerde ısıtma kazanı ve damıtılan alkol ürünün soğutulmasında kullanılan içi su dolu variller, çok sayıda plastik bidon ele geçirildi. Her iki iş yerinde sahte içki üretimi yaptığı şüphesi ile 6 kişi gözaltına alındı.


- İstanbul
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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