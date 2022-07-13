Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar - Son Dakika
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Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar

13.07.2022 12:15
Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar

ARNAVUTKÖY'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı.

ARNAVUTKÖY'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı. Camların kırıldığı, malzemelerin dağıtıldığı anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mimar Sinan Caddesi'nde 11 Temmuz Pazartesi günü, bir grup aile üyesi, husumetli oldukları aileden birine ait oto yıkamacıya saldırdı. Gruptakiler, pencereleri kırdı. Yıkama malzemelerini dağıttı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar - Son Dakika

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