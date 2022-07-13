Mimar Sinan Caddesi'nde 11 Temmuz Pazartesi günü, bir grup aile üyesi, husumetli oldukları aileden birine ait oto yıkamacıya saldırdı. Gruptakiler, pencereleri kırdı. Yıkama malzemelerini dağıttı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar - Son Dakika

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