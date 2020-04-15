Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de otomobil alev alev yandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü olayı yara almadan atlattı.

Arnavutköy - Çatalca yolunda akşam saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracını durdurdu. Sürücü araçtan indikten sonra otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevler otomobilin küle dönmesine sebep oldu. Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı.