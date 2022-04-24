Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı

24.04.2022 14:17
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı

Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev alev yandı.

Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen aracın yanma anı cep telefonuna yansıdı.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale gelirken, yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı

YORUMLAR
500
Seyir halindeki alev aldı Seyir halindeki alev aldı Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu Alev alan otomobilde maddi hasar oluştu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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