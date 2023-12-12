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Arnavutköy'de otomobil duvara çarptı, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de otomobil duvara çarptı, sürücü kurtarıldı

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, kız yurdunun duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası, aracın duvara çarptığı anları kaydetti.

12.12.2023 - 13:36,  Güncelleme: 13:37
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Taylan ERGÜN/ İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastanaye kaldırılırken otomobilin duvara hızla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. 34 NLM 54 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kız yurdunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana geldi. Araç içerisinde sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün yolda manevralar yaptıktan sonra, kız yurdunun duvarına hızla çarptığı görülüyor. Görgü tanığı Ali İhsan Kömürcü, "Camiden kursa geçiyordum. Araç aniden fren yapıp duvara vurdu Birden dönüş yaptı kapıdan dönecekti sanırım"diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "İçeriye aldım personel arabasını. Ben içeri girer girmez  bir baktım ki ses geldi döndüm baktım ki çocuk burada " dedi.

Arnavutköy\'de otomobil duvara çarptı, sürücü kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de otomobil duvara çarptı, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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