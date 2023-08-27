Güpegündüz lüks aracın hayalet ekranını çaldılar - Son Dakika

Güpegündüz lüks aracın hayalet ekranını çaldılar

Son Güncelleme: 27.08.2023 08:19

Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin bağırmalarına aldırış etmeyen şüpheliler park halindeki otomobilin gösterge panelini ve hayalet ekranını çaldı. Olay anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de mahalle sakinlerinin "Hırsız var" diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüpheliler park halindeki otomobilin gösterge panelini ve hayalet ekranını çaldı. Otomobilin sahibi Engin Öztürk "Aracı alalı 1 hafta oldu. Korkularımız vardı, başımıza geldi. Otoparklı bir binaya taşınmayı düşünüyoruz" dedi.

BAĞIRANLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Sabah 08.3O sıralarında Merkez Mahallesi Ova Sokakta engin Öztürk'ün 1 hafta önce satın aldığı otomobili gözüne kestiren hırsızlar, hafif ticari bir araçla otomobilin yanına yanaştı. Aracın camlarını kırarak saniyeler içinde ön panel ve hayalet ekranını çalan hırsızlar, kendilerini fark eden bir kadının balkondan bağırmasına aldırış dahi etmediler.

"SİLAH GÖSTERDİLER"

O anların cep telefonu kamerası tarafından çeken ve hırsızlara bağıran Fatma Aydın, "08,30 sıralarında bir araç geldi sol tarafa yanaştı. Önce ben arabayı çizecekler sandım sonra ellerinde muşta olduğunu fark ettim, onunla vurdu ve camı kırdı. Sonra içeriye girdi. Yanındaki de inip içeridekileri aldılar, bende o esnada hırsız var diye bağırmaya başladı. Amacım da insanları kaldırmaktı. Fakat bazı insanlar uyandı, diğerleri uyanamadı. 4 kişiydiler. Siyah giyinmişlerdi. Bana küfür ettiler, silah gösterdiler" şeklinde konuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştiren hırsızların olay yerine geldikleri aracın plakasının da başka model bir araçtan çalıntı olduğu tespit edildi.

Arnavutköy'de Otomobil Hırsızlığı Şoku

O ANLAR KAMERADA

Güpegündüz yapılan hırsızlık hem cep telefonu kamerası hem güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin geldiğini fark eden hırsızların bir müddet bekledikten sonra camı kırarak ekranı çaldığı görüldü.

"GÜPEGÜNDÜZ OLMASI İLGİNÇ"

Otomobil sahibi Engin Öztürk, "Saat 08.30 sıralarında aracımız patlatıldı ve hayalet ekranı çalındı. Vatandaşların tepki vermesiyle kaçtılar yüzleri maskeli ve elleri eldivenliydi, tam bir profesyoneller. Buralarda çok fazla oluyor bu olay daha çok önlem alınması gerektiğini düşünüyorum güpegündüz böyle bir olay olması da ilginç. Aracı alalı 1 hafta oldu korkularımız vardı korktuklarımız başımıza geldi, otoparklı bir binaya taşınmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Engin Öztürk, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güpegündüz lüks aracın hayalet ekranını çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güpegündüz lüks aracın hayalet ekranını çaldılar - Son Dakika
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