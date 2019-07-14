ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
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Taylan ERGÜN İstanbul DHAArnavutköy'de, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:06 Kaynak: DHA
Taylan ERGÜN İstanbul
DHA Arnavutköy
'de, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan araçtaki kadın ve çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih
Caddesi'nde meydana geldi. Tayakadın-Arnavutköy yolunda seyreden ve ailece piknikten döndüğü öğrenilen Servet Eser yönetimindeki 34 HN 9602 otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kadın ve çocuklar ile sürücüden oluşan 6 kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazanın etkisiyle şok geçiren otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü Arnavutköy Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Sürücünün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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