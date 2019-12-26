Arnavutköy'de otomobil taksiyle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de otomobil taksiyle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de otomobil taksiyle çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı istikametinde bir araç, karşı yönden gelen ticari taksiyle çarpıştı.

Arnavutköy'de otomobil taksiyle çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı istikametinde bir araç, karşı yönden gelen ticari taksiyle çarpıştı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, havalimanı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.


Olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 07 NCS 75 plakalı aracın sürücüsü yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı şeritten gelen Sultan Reşat Çakıroğlu idaresindeki 34 TEF 51 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, ticari taksi sürücüsü araçtan çıkarak durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiye Amirliği ekiplerinin araç içerisinden çıkarttığı sürücü, sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza nedeniyle yoğunluk olan yolda çalışma yaptı. Kontrollü geçişin sağlandığı yolda araçların çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.


"Karşı taraftan yalpalayarak gelince vurmak zorunda kaldım"


Kazaya karışan taksi sürücüsü Sultan Reşat Çakıroğlu, "Ben havalimanı istikametine gidiyordum, hava yağışlı olduğu için normal hızımda gidiyordum. Bu aracın sürücüsü karşı tarafa bir araç geçiş yapıyordu, çarpacak diye korkunca direksiyon başında kontrolü kaybederek yalpalayınca önüme düştü. Ben de kaçmaya çalıştım ama vurmak zorunda kaldım. Bende bir müşteri vardı, diğer araçta da bir kişi vardı. Benim aracımdaki yolcu acelesi olduğu için başka araca binip gitti" dedi. - İSTANBUL

Arnavutköy, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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