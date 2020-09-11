Arnavutköy'de otomobil ve motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de otomobil ve motosiklet kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı
ARNAVUTKÖY'de motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı.
ARNAVUTKÖY'de motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 23.30'da Arnavutköy Membaa Işıklar mevkiinde meydana geldi. 48 TK 797 plakalı motosiklet ile 34 YS 3156 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürüklenerek kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Savrulan motosikletten düşen motosiklet sürücüsü ise beton bariyere çarparak ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler bir yandan yaralı sürücüsünün yardımına koşarken bir yandan da kazayı 112'ye ve polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı ve bilinci kapalı olan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği yol ise bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazada hasar gören araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmaları sonucu ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(LAR)
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