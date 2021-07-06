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ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL YANGININI İZLEYEN MERAKLI SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI, 1 YARALI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL YANGININI İZLEYEN MERAKLI SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI, 1 YARALI

06.07.2021 11:43

ARNAVUTKÖY'de lastiği patlayan bir otomobil, sürücünün jant üzerinde ilerlemesi sonucu alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de lastiği patlayan bir otomobil, sürücünün jant üzerinde ilerlemesi sonucu alev alev yandı. Yoldan geçen sürücüler yangını söndüremeyince, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Olay, saat 01.00'de Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. 34 LR 6903 plakalı otomobilin lastiği hareket halindeyken patladı.

Otomobilin sürücüsü patlayan lastiğe aldırış etmeden ilerlemeye devam edince asfaltla temas eden janttan kıvılcımlar çıktı. Kıvılcımlar sonucu önce lastik sonra da otomobil alev aldı. Yanan otomobilden kendisini son anda dışarı atan sürücü ve yoldan geçen diğer sürücüler, alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

YANGINI İZLERKEN, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI

Öte yandan, otomobiliyle karşı şeritten geçen bir sürücü de söndürme çalışmalarını izlerken, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, otomobilde hasar meydana geldi.

Polis, her iki olayla da ilgili inceleme başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL YANGININI İZLEYEN MERAKLI SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI, 1 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL YANGININI İZLEYEN MERAKLI SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI, 1 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL YANGININI İZLEYEN MERAKLI SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI, 1 YARALI
ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL YANGININI İZLEYEN MERAKLI SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI, 1 YARALI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİL YANGININI İZLEYEN MERAKLI SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI, 1 YARALI - Son Dakika


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